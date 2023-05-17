Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesine 'Özdemir Bayraktar'ın adı verildi

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesinin adının, 'Özdemir Bayraktar Uzay ve Havacılık Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' olacağını açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesinin adının, 'Özdemir Bayraktar Uzay ve Havacılık Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' olacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yapılan havacılık ve uzay lisesinin açılış törenine katıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin ile Bakanlık, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve okul çalışanları açılışa katıldı.