Türkiye'nin ilk denizaltı test altyapısı tesisi açıldı

Denizaltılardan atılan mühimmatların eğitim, test ve sertifikasyon süreçlerini her anlamda iyileştirecek Türkiye'nin ilk denizaltı testleri altyapısı olan DATA tesisi, düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye, savunma sanayisinde çok başarılı örnekler çıkaran yerli ve milli ürünlere bir yenisini daha ekledi. Denizaltılardan atılan mühimmatların eğitim, test ve sertifikasyon süreçlerini her anlamda iyileştirecek Türkiye'nin ilk denizaltı testleri altyapısı olan DATA tesisi açıldı. Açılış dolayısıyla düzenlenen törende sualtı atış platformu, vinçle suyun 14 metre altına indirildi. Düzenek içerisindeki test kapsülü, geri sayımın ardından "Bismillah, salvo ateş" komutuyla fırlatıldı. Bölgenin doğal konumu nedeniyle Rodos Adası'na doğru ateşlenen kapsülün başarıyla su yüzeyine ulaşması alkışlandı.

Açılışı gerçekleştirilen DATA, Gür ve Preveze sınıfı denizaltılarda kullanılan fırlatma sistemlerine özdeş bir yapıda kurgulandı. Test edilen sistem, bir denizaltıya ihtiyaç duyulmadan her koşulda güdümlü birçok mühimmatın kullanılmasını, entegre edilmesini, geliştirilmesini kolaylaştırıyor. Karadan uzaktan kontrol edilebilen sistem, çok sayıda sensörü ile güvenli ve kontrollü bir test ortamına imkan sağlıyor. 21 inç standart denizaltı kovanına sahip sistem, test atışlarının denizaltılarla aynı şartlarda ancak daha güvenli, hızlı ve düşük maliyetli olarak gerçekleşmesini sağlıyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika