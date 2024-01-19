Üye Girişi
Haberler

Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Uzaya Gönderildi

Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay mekiğinin roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı. Böylelikle Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu başladı. Gezeravcı, 36 saatlik yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak ve 13 farklı bilimsel deney gerçekleştirecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay mekiğinin roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı. Böylelikle Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu başladı.

Milli Uzay Programı kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcıyı taşıyan Crew Dragon adlı uzay mekiğinin roketi fırlatıldı ve böylelikle Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı. Başkentliler, Türk uzay tarihine geçen o anları, Ankara Kızılay meydanında kurulan gezegen evindeki büyük ekranda izledi. Vatandaşlar fırlatılma öncesi hep birlikte geri sayım yaptı. Fırlatılma işleminin başlamasıyla birlikte vatandaşlar o anları alkışlarla ve tezahüratlarla kutladı. Bir Türk vatandaşının uzaya gitmesinden çok gurur duyduklarını ve mutlu olduklarını belirten Ankaralılar, tarihi anlara tanıklık ettiklerini dile getirdi.

Gezeravcı 36 saatlik uzay yolculuğunun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak. 14 gün sürecek olan yolculuk sırasına Gezeravcı üniversite ve araştırma kurumlarınca hazırlanan 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Alper Gezeravcı Türkiye Uzay Teknoloji Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Alper Gezeravcı asker mi? Alper Gezeravcı hangi lise, hangi üniversite mezunu? Suriye uzaya gitti mi, uzaya çıkan Suriyeli var mı? Muhammed Ahmed Faris kimdir? Alper Gezeravcı ne zaman dönecek? Astronotlar ne zaman dönecek? Kayseri'de Deprem mi oldu? 19 Ocak Cuma Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 19 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 19 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 19 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 19 Ocak 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 19 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 19 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 19 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Türk astronot Alper Gezeravcı uzay mekiği hızı ne kadar? Spacex kimin? SpaceX uzay yolculuğu ücreti ne kadar? 19 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title