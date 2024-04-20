Üye Girişi
Haberler

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan çocuklara ilham dolu mesaj

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alper Gezeravcı, Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği'nde yaptığı açıklamada, çocuklara ilham kaynağı olmaktan gurur duyduğunu belirtti ve Türkiye'nin ilk astronotu olarak gerçekleştirdiği görevin bir hikayenin başlangıç noktası olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Gerçekleştirdiğim görev bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış hikayesi değil. Bundan sonra bu hikayenin gerisini getirecek olan, bugün burada olan kardeşlerimizdir." dedi.

Gezeravcı, TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te gerçekleştirilen "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği"nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'in 100. yılında devletin kararlı iradesiyle ortaya konulmuş bir proje ile bu mirasın asıl sahipleri olan çocuklarla bir arada olduğunu söyleyen Gezeravcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda, devletin güçlü iradesiyle yürüyecek çocuklara ilham kaynağı olarak görev yapmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Alper Gezeravcı, çocukken hayal dahi edemediği bir misyonu gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Gerçekleştirdiğim görev bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış hikayesi değil. Bundan sonra bu hikayenin gerisini getirecek olan, bugün burada olan kardeşlerimizdir." diye konuştu.

Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir." vizyonuyla yıllar öncesinden bugün yürünecek yollara işaret ettiğini vurgulayan Gezeravcı, "Bu, bizim tutunduğumuz en sağlam dayanak. Her daim onun çizdiği yolda, devletimizin güçlü iradesiyle, onun Türkiye Cumhuriyeti için belirlediği hedefleri gerçekleştirme konusundaki bilincimiz tam." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

Alper Gezeravcı Türkiye Çocuk Kültür Sanat Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi parti? Gaziosmanpaşa Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı şifreli mi, nereden izlenir? Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? 23 Nisanda noterler açık mı? 23 Nisanda noterler çalışıyor mu, kapalı mı olacak? 23 Nisan 2024 Salı günü noterler çalışıyor mu? Pazar günü noter açık mı? Pazar günü noterler saat kaça kadar açık? 2024 noter mesai saatleri! Bu akşam hangi diziler var? 20 Nisan TV yayın akışı! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? 1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ 2024: 1 Mayıs'ta okullar tatil edilecek mi, resmi tatil mi? Diyarbakır'da belediye meclis salonunda Türk bayrağı kaldırıldı mı? 23 Nisan hastaneler tatil mi? 23 Nisan hastaneler açık mı, çalışıyor mu? İzzet Yıldızhan evli mi? İzzet Yıldızhan'ın eşi kim? Cumartesi günü eczaneler açık mı? Eczaneler Cumartesi günü saat kaça kadar açık? 20 Nisan 2024 Eczane çalışma saatleri! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 20 Nisan dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 20 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 20 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title