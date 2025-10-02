Haberler

Türkiye'nin İhracatı İlk 9 Ayda 200 Milyar Dolara Aştı

Türkiye'nin İhracatı İlk 9 Ayda 200 Milyar Dolara Aştı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, eylül ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış göstererek 22,6 milyar dolara ulaştığını açıkladı. İlk 9 aylık dönemde ihracat ise 200 milyar doları geçti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İlk 9 ayda 200 milyar doları aşan ihracatımız, yıllıklandırılmış bazda 269,7 milyar dolara erişti" dedi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin eylül ayı ihracat performansını değerlendirdi. Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eylül ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artış göstererek 22,6 milyar dolara ulaştığını belirtti. İlk 9 ayda ihracatın 200 milyar doları aştığını ifade eden Kacır, yıllıklandırılmış bazda ise 269,7 milyar dolara ulaşıldığını duyurdu. Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sanayicimiz, katma değerli üretim yolculuğunu sürdürüyor. Eylül ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artış göstererek 22,6 milyar dolara ulaştı. İlk 9 ayda 200 milyar doları aşan ihracatımız, yıllıklandırılmış bazda 269,7 milyar dolara erişti. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında güçlü yürüyüşümüz devam edecek. Türkiye'nin emeği, alın teri ve vizyonu, dünyada daha da güçlü karşılık bulacak." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
