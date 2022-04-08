Berlin Büyükelçiliğinde Geniş Katılımlı İftar

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde geniş katılımlı bir iftar programı düzenlendi

Covid – 19 salgını nedeniyle, 2 sene ara verilen Berlin büyükelçiliğimizdeki iftar yemekleri, pandeminin etkesinin azalmasıyla birlikte yeniden düzenlendi. Büyükelçilik binasında gerçekleştirilen iftar yemeğine, Berlin'den ve Almanya'nın çeşitli bölgelerinden Türk sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, büyükelçiler, bazı bürokratlar ve Alman davetliler katıldı.

Program Berlin Büyükelçisi Ahmat Başar Şen'in selamlama konuşmasıyla başladı. Büyükelçi konuşmasında, iftarların toplum içerisindeki yerine, Türkiye - Almanya ilişkilerine ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın güvenlik işbirliklerinin önemini bir kez daha gösterdiğine değindi. Şen'in konuşmasının ardından, Kuran-ı Kerim tilaveti ve yapılan yemek duasının ardından iftarlar açıldı.

"Almanya Türk Toplumu iki ülkeyi birbirine bağlamakta"

Başar Şen selamlama konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Pandeminin geldiği nokta itibarıyla tedbirlerin gevşetilmiş olması, bu sene ramazan ayının özlediğimiz coşkusunu sevdiklerimizle birlikte yaşamamıza imkan tanımaktadır. Bu sayede büyükeşçiliğimizdeki iftar sofrasında Almanya'da yaşayan Türk toplumunun siz değerli temsilcileri, değerli büyükelçi dostlarım, kardeşlerim ve Alman dostlarımızla bir arada olmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Almanya'da yaşayan müslüman nüfusun çoğunluğunu Türkler oluşturmaktadır. Nüfusu 3 milyonu aşan Almanya Türk Toplumu da iki ülkeyi birbirine bağlayan en önemli bağdır. Almanya'daki insanlarımızı bizler ortak değerimiz olarak görüyor, onların huzurunu ve esenliğini Türkiyedekilerden ayrı tutmuyoruz"

"Yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve ayrımcılık devam etmekte"

Almaya'da son dönemlerde yaşanan ırkçı saldırılara da değinen Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, ülkede artan yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığına dikkat çekti. Alman tarafının da ülkedeki bu yükselişin farkında olduğunu belirten Büyükelçi Şen, "Son 60 yılda Almanya başta Türkler olmak üzere pek çok göçmen kökenli insanın yuvası olmuş, yıllar içerisinde çeşit temelli bir topluma doğru yol almıştır. Bu sürede yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve ayrımcılık gibi önemli zorluklarla da karşılaşmışlardır. Bu zorluklar maalesef kısmen hala devam etmektedir. Özellikle son dönemlerde yaşanan NSU cinayetleri, Halle ve Hanau saldırıları gibi şiddet olaylarının ardından federal hükümetin aldığı tedbirler, keza federal dışişleri bakanlığının son dönemde açıkladığı aşırı sağa karşı eylem planı duyulan bu hassasiyetin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Savaş, huzurun ve güvenliğin garanti olmadığını gösterdi"

Berlin Büyükelçimiz, Ukrayna'da yaşanan savaşın ve vahşet görüntülerinin ibret vermesi gerektiğinin altını çizdi. Ukrayna'da yaşanan savaş ve tüm insanlığın şahit olduğu vahşet görüntülerinin, Avrupa'da güvenliğin, huzurun, esenliğin garanti olmadığını gösterdiğini dile getiren Şen, bunların muhafazası için birlikte çaba harcanması gerektiğinin bir kez daha acı bir şekilde görüldüğünü belirtti.

Güvenlik için Türkiye ile Almanya'nın yine yakın işbirliği içerisinde hareket etmesi gerektiğine inandığını kaydeden büyükelçi „Türkiye ve Almanya, Avrupa'nın geçmekte olduğu bu zor dönemde, sorumlu birer müttefik olarak ortak kaygılarla, Avrupa'da barış hedefi doğrultusunda yakın eşgüdüm içerisinde hareket etmektedir. Almanya ile aramızda uzun geçmişe sahip işbirliği ve diyaloğun önümüzdeki dönemde de ortak çıkarlarımız doğrultusunda devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Berlin Büyükelçiliğinde düzenlenen iftar yemeğinde bu sefer Özbek Toy Pilavı ikram edildi. Başar Şen'in ricası üzerine, Özbekistan Berlin Büyükelçisinin pilavı yapmak üzere aşçı gönderdiği bildirildi. Daha önce Özbekistan'da görev yaptığı esnada Özbekçe öğrenen Başar Şen, Özbekistan büyükelçisine Özbekçe hitap ederek teşekkür etti.

Berlin Büyükelçiliğindeki iftara yaklaşık 250 davetli katıldı. - BERLİN