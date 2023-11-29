Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Kerkük'ü ziyaret etti

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Kerkük kentini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu. Büyükelçi Güney, Kerkük Valilik binasını ziyaret ederek Vali Rakan Said el-Cuburi ile bir araya geldi. Güney, Kerkük'te yoğun bir siyasi gündem olduğunu belirterek, seçimlerin Kerkük'e ve tüm Irak halkına hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Türkiye ile Kerkük vilayeti arasındaki ticari, ekonomik, beşeri ve eğitim ilişkilerini artırmak için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın Kerkük kentini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

Kerkük Valilik binasını ziyaret eden Büyükelçi Güney, Vali Rakan Said el-Cuburi ile bir araya geldi.

Güney, basına yaptığı açıklamada, Kerkük ziyaretinin yerel seçimlerin arifesine denk geldiğini, Kerkük'te yoğun bir siyasi gündemin olduğunu da bildiğini söyledi.

Seçimlerin Kerkük'e ve tüm Irak halkına hayırlı olmasını dileyen Güney, kentte demokratik ve olgunluk içinde yürütülen bir seçim rekabeti gördüklerini belirtti.

Burada ikili ticaret ve ekonomi konularını muhataplarıyla ele alacaklarını ifade eden Güney, bu konuda mümkün olduğunca geniş yelpazede siyasi partileri ziyaret edeceklerini aktardı.

Temel hedeflerinin Türkiye ile Kerkük vilayetinin tüm unsurları arasında ticari, ekonomik, beşeri ve eğitim ilişkilerini artırmak olduğuna dikkati çeken Güney, "Vali Cuburi ile yaptığımız toplantıda özellikle eğitim alanında, buradaki Maarif Okullarının sayısının artırılması ve önümüzdeki vadede bir Türk üniversitesinin kurulması için gerekli çalışmaları başlatma konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Vali Cuburi'den "Türkiye'nin desteklerini unutmadık" mesajı

Vali Cuburi de Büyükelçi Güney'in Kerkük'ü ziyaret etmesinden memnuniyetini dile getirdi. Cuburi, Türkiye'nin her zaman Kerkük ve Irak halkının yanında olduğunu unutmadıklarını söyledi.

Irak'ın en zor dönemlerinde, terör olayları sırasında yaralıların Türkiye'de tedavi edilmesi gibi birçok konuda Türkiye'nin kendilerine hep destek olduğunu aktaran Cuburi, Kerkük-İstanbul uçuşlarını başlatarak Kerkük'ü dünyaya bağlayan ilk ülkenin de Türkiye olduğunu hatırlattı.

Toplantının verimli geçtiğini söyleyen Cuburi, Kerkük Ticaret Odası aracılığıyla Kerkük ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri artırma konularının ele alındığını bildirdi.

Cuburi, Kerkük'ün eğitim alanında desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek, "Kerkük Üniversitesi ile Türkiye'deki üniversiteler arasında önemli işbirliğinin sağlanmasını konuştuk." dedi.

Güney'den Irak Türkmen Cephesine ziyaret

Büyükelçi Güney, Kerkük temasları kapsamında daha sonra Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanlığına geçti. Güney, burada ITC Başkanı Hasan Turan ile bir araya geldi.

ITC Başkanlığı, Güney-Turan görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkmenlerin Irak'ta ulusal prensiplere bağlı olarak ulusal haklarının elde edilmesi yolunda önemli adımlar atmaya devam ettiğine vurgu yapıldı.