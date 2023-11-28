Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Irak ve IKBY'nin ilişkilerinin geliştirilmesi ve ticaret alanında işbirliğinin artırılması vurgulandı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

IKBY Başkanlığından, Güney-Barzani görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre görüşmede, Irak ve IKBY'nin Türkiye ile ilişkilerinin daha da geliştirilmesinin ve özellikle ticaret ve ekonomi alanlarında daha fazla işbirliğinin teşvik edilmesinin önemi vurgulandı.

Güney'in, Türkiye'nin IKBY'den petrol ihracatını destekleme konusundaki istekliliğini yinelediği, Barzani'nin de Türkiye'ye bu konudaki duruşundan dolayı teşekkür ettiği ve sürecin kolaylaştırılması adına Erbil ile Bağdat arasında devam eden teknik görüşmelere değindiği ifade edildi.

Görüşmede Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin yanı sıra Irak ve IKBY'deki etnik ve dini toplulukların durumunun da ele alındığı kaydedildi.

Güney, Erbil'deki temasları kapsamında, dün de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya gelmişti.