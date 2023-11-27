Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile Erbil'de bir araya geldi. Görüşmede, Irak'taki gelişmeler, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ticari işbirliği ve petrol sevkiyatının yeniden başlaması konuları ele alındı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.

IKBY Başbakanlığından, Büyükelçi Güney ve Barzani'nin görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, görüşmede Irak'taki gelişmeler ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ile ilgili fikir alışverişinde bulunulduğu, ticari işbirliğinin ilerletilmesi ve seyahatlerin kolaylaştırılmasına vurgu yapıldığı kaydedildi.

IKBY'den Ceyhan Limanı'na sevk edilen petrol akışının yeniden başlaması konusunun da ele alındığı belirtilen açıklamada, iki tarafın da sevkiyatın en kısa sürede yeniden başlaması konusunda hemfikir olduklarını ifade ettiklerinin altı çizildi.

Açıklamada, Büyükelçi Güney'in, Türkiye'nin Irak'tan petrol ihracatının yeniden başlatılması süreci için hazır olduğunu vurguladığı ifade edildi.