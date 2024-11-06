Türkiye'nin Ar-Ge Harcamaları 2023'te Rekor Kırdı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ar-Ge faaliyetlerinde 2023 yılında rekor kırıldığını belirterek, "Ar-Ge harcamalarımız 12 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselirken, insan kaynağımız 19 bin kişilik artışla 291 bine ulaştı" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ar-Ge faaliyetlerimizde 2023 yılında rekorlar kırdık. Ar-Ge harcamalarımız 12 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselirken, insan kaynağımız 19 bin kişilik artışla 291 bine ulaştı. Özel sektörümüzün Ar-Ge harcamalarındaki payının artması, bu alanda attığımız adımların başarısını gösteriyor. Türkiye, teknoparkları, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ve güçlü araştırma-geliştirme insan kaynağıyla küresel bir Ar-Ge üssüne dönüşüyor. HIT-30, Hamle, Yeşil-Dijital Dönüşüm Destek Programlarımız ve yatırım teşviklerimizle, Türkiye'nin yüksek teknoloji alanındaki yükselişi hız kesmeden devam edecek" dedi.