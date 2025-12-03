Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda TGA'nın 2024 Yılı Sayıştay Raporu görüşüldü

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) 2024 Yılı Sayıştay Raporu, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda görüşüldü.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu başkanlığında toplandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, TGA Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Alpaslan, TGA'nın kuruluşundan bu yana Türkiye'nin turizm değerlerini ve potansiyelini dünyaya tanıttığını belirtti.

TGA'nın yerinde ve zamanında aldığı aksiyonlarla Türkiye'yi turizm tanıtımını en etkili yapan ülkelerden birisi olarak öne çıkardığını ifade eden Alpaslan, Türkiye'nin dünyada en fazla turist kabul eden 4'üncü ülke konumuna geldiğini anımsattı.

Türkiye'nin geçen yıl 61 milyar doların üzerinde turizm geliri elde ederek önemli konuma geldiğini, bu yıl sonunda 64 milyar dolarlık turizm geliri hedefine emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Alpaslan, "Türkiye Turizm Geliştirme Ajansımızın faaliyetlerinin dışında Türkiye'nin ulaşım altyapısının olağanüstü güçlü olması, güvenli bir ülke olması, turizm değerleri ve potansiyeli açısından güçlü yapıya sahip olması, Türk Hava Yolları gibi uluslararası dünya markasının olması, İstanbul'a ve Antalya'ya dünyanın her yerinden çok kısa sürede anında ulaşılabilir olması ilave katkıları." diye konuştu.

Komisyona sunulan raporun TGA'nın hesap verilebilir, şeffaf çalışma prensibini teyit ettirdiğini dile getiren Alpaslan, sunulan raporda, Ajansın organizasyon yapısı, personelin yetkisi ve sınırları, işe alma ve yer değiştirme, görevde yükselme, insan kaynakları politikası, aylık ve yıllık olarak faaliyet raporlarının yer aldığını söyledi.

"Türkiye'ye direkt uçuş alan tüm ülkeleri hedef pazar olarak addediyoruz"

TGA Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven de kuruluşun yapısı, faaliyetleri ve stratejisine ilişkin bilgi verdi.

TGA'da 2024'te 146 personelin istihdam edildiğini, şu anda bu sayının 151 olduğunu bildiren Türkseven, stratejik hedeflerinin ürün ve pazar çeşitliliği oluşturarak turizmi yılın 12 ayına ve 81 ile yaymak olduğunu söyledi.

Nitelikli turist sayısını artırarak kişi başı gecelik harcama tutarlarını yükseltmek istediklerini aktaran Türkseven, "Stratejimizin esasında yatan en önemli ibare çeşitlilik. Pazar çeşitliliği dediğimiz zaman Türkiye'ye direkt uçuş alan tüm ülkeleri hedef pazar olarak addediyoruz." dedi.

Türkseven, Türkiye'yi sadece denizi, kumu, güneşiyle değil, şehirleriyle, tarihiyle, kültür mirasıyla, zengin mutfağıyla ön plana çıkararak tanıttıklarını dile getirdi.

Farklı pazarlarda gösterimi yapılan film örneklerini paylaşan Türkseven, iç turizm hareketlerine yönelik de reklam filmi ve kamu spotlarının hazırlandığını anlattı.

Tanıtım konusunda dijital mecraların önemine işaret eden Türkseven, 2024'te 38 ülkenin ulusal televizyon kanallarında hedef kitlenin yaklaşık yüzde 60'ına bir reklamı en az 3 kere gösterdikleri bilgisini paylaştı.

Türkseven, "Dijital iletişim kanallarında ise yine aynı sene içerisinde 20,1 milyar kere gösterim, erişim elde etmek suretiyle yayınlar yapılmıştır. Bununla birlikte yine 2024 senesinde 12 ülkede yaklaşık 60 mecrada 700'den fazla ilanımız ve çalışmamız da yer almıştır." diye konuştu.