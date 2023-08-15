Türkiye-Moldova Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Berdibek'ten akşam yemeği

Türkiye- Moldova Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Feyzi Berdibek, Türkiye- Moldova Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelerine akşam yemeği verdi.

AK Parti Bingöl Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Türkiye- Moldova Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Feyzi Berdibek, Moldova Gagavuz Milletvekili İvanna Köksal ile eşi Rafet Köksal Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve Türkiye-Moldova Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelerine akşam yemeği verdi. Yemekte iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileri seviyelere getirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Berdibek misafirlerine davetine icabet ettikleri için teşekkür ederek yaptığı konuşmada, Türkiye ile Moldova'nın iki kardeş ülke olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye devleti ve milletiyle Moldova'nın ve Moldova halkının dostu olup aynı zamanda da Moldova'nın ayrılmaz bir parçası olan Gagavuz Yeri Özerk Cumhuriyeti'nde yaşayan Gagavuzlarla da kan bağı vardır. Türkiye, Moldova'da ve Gagauz Özerk Yeri'nde birçok projeyi hayata geçirmiş olup Moldova ve Gagauz Özerk Yerine ve halkına verdiği desteği sürdürmektedir. Dostluk gurubu başkanı olarak, milletvekili arkadaşlarımla birlikte var olan iyi ilişkilerimizin daha da yükselmesi için üzerime düşen görevi en güzel şekilde yapmaya çalışacağım inşallah" dedi.

"Türk halkına ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a halkım adına teşekkürlerimi sunuyorum"

Moldova-Gagavuz Milletvekili İvanna Köksal da yaptığı konuşmada Berdibek'e teşekkür ederek, "Şahsınızda Türk halkına ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a halkım ve şahsım adına saygı ile teşekkürlerimi sunuyorum. Moldova halkı ve Gagavuzlar olarak biliyor ve inanıyoruz ki yanımızda çok büyük bir destek var, o da Türkiye ve Türk halkı" diye konuştu.

"Türkiye ile Moldova tarihi ve kültürel bağlara sahip dost iki ülke"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ise Berdibek'i çok yakinen tanıdığını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin Berdibek sayesinde daha da ileri seviyelere ulaşacağını ifade ederek, "Türkiye ile Moldova tarihi ve kültürel bağlara sahip dost iki ülke olup Gagavuz Özerk Yeri Cumhuriyeti de Moldova'nın ayrılmaz bir parçasıdır ve Gagavuz soydaşlarımız da birbiri ile sınırı olmayan iki ülke için gönül sınırlarımızdır" açıklamasında bulundu.

Berdibek'in verdiği akşam yemeğine, Moldova Gagavuz Milletvekili İvanna Köksal ile eşi Rafet Köksal ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun yanı sıra, AK Parti İzmir Milletvekili ve Türkiye Moldova Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi Mehmet Ali Çelebi, AK Parti Şırnak Milletvekili Aslan Tatar ve çok sayıda davetli katıldı. - ANKARA