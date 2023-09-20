Türkiye-Moğolistan arasında ilişkiler güçleniyor

Türkiye-Moğolistan TBMM Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Moğolistan Ulusal Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Daimi Komisyonu Başkanı Byambasuren Enkh-Amgalan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve FETÖ okulları meselesinin çözüme kavuşturulması konuları görüşüldü.

Türkiye- Moğolistan TBMM Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Moğolistan Ulusal Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Daimi Komisyonu Başkanı Byambasuren Enkh-Amgalan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Kaynak, Meclis'te gerçekleşen görüşmede Moğolistan'ı ata yurdu olarak gördüklerini, bu nedenle Türkiye'de Moğolistan'ın özel bir yerinin olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerinin köklü tarihi olduğunu ifade eden Kaynak, terörle mücadele başta olmak üzere ortak bir anlayış üzerinde ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydetti.

Moğolistan'ın, FETÖ'nün darbe girişiminde Türkiye'nin yanında olduğunu anımsatan Kaynak, "Moğolistan'daki FETÖ okulları meselesinin çözüme kavuşmasını arzu ediyoruz." dedi.

Moğolistan Ulusal Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Daimi Komisyonu Başkanı Amgalan ise iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirerek yeni bir boyuta taşımak istediklerini dile getirdi.

Görüşme basına kapalı devam etti.