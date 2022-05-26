Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de - Haberler

Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetlere ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik olarak 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk Lirasına kadar kaynak aktarabileceği belirtildi.

Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı. Kararın Amaç ve kapsam şu şekilde belirtildi:

"Yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul, eğitim kurumu ve yurtlar gibi tesisler açmak. Yurt içi de dahil olmak üzere bu durumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs vermek, bilimsel araştırma-geliştirme çalışmaları ile yayınlar yapmak ve yeni metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılmasıdır."

Karara göre, vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetleri ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik olarak, 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk Lirasına kadar kaynak aktarabileceği belirtildi.

Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verildiği ifade edildi. Karar, 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

İhlas Haber Ajansı / Politika