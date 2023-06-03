Türkiye, Kosova'ya bir komando taburu gönderiyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), " Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı/Napoli (İtalya) tarafından yapılan talebe istinaden, daha önceden NATO Kosova Gücüne (KFOR) tahsisli olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Kırklareli) bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir. Görevlendirilen birliğimizin 4-5 Haziran 2023 tarihlerinde Kosova'da bulunan Sultan Murat Kışlasına intikali planlanmıştır" açıklamasını yaptı.

MSB, Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginlik üzerine NATO'nun talebi üzerine Kosova'ya bir komando taburu gönderileceğini duyurdu. MSB'den bugün yapılan yazılı açıklama şöyle:

" Türkiye ; BM, NATO, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürmektedir. Bu bağlamda ülkemiz, ortak tarihi ve kültürel değerlerimizin bulunduğu Balkanlardaki gelişmeleri de yakından takip etmekte; son günlerde dost ve kardeş Kosova'nın kuzeyinde gerçekleşen, bölgesel güvenlik ve istikrara zarar veren olayların diyalog yoluyla çözümü için yapıcı bir tutum sergilemekte ve taraflara itidal çağrısında bulunmaktadır.

Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı/Napoli (İtalya) tarafından yapılan talebe istinaden, daha önceden NATO Kosova Gücüne (KFOR) tahsisli olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Kırklareli) bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir. Görevlendirilen birliğimizin 4-5 Haziran 2023 tarihlerinde Kosova'da bulunan Sultan Murat Kışlasına intikali planlanmıştır."