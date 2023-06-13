Türkiye, KEİ Dönem Başkanlığı'nı devraldı

Türkiye, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Dönem Başkanlığı'nı Sırbistan'dan devraldı.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a yaptığı resmi ziyarete refakat eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na video konferans yoluyla katıldığı belirtildi.

Toplantıda, Türkiye'nin KEİ Dönem Başkanlığı'nı Sırbistan'dan devraldığı ifade edildi.