Türkiye, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın Dönem Başkanlığını Devraldı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin bugün itibarıyla altı aylığına Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (KEİ) dönem başkanlığını devralmasına ilişkin açıklama yaptı. Türkiye, KEİ Dönem Başkanlığı'nı barış, istikrar ve refaha katkı sağlamak amacıyla aktif bir şekilde yürütecektir.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin bugün itibarıyla altı aylığına Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (KEİ) dönem başkanlığını devralmasına ilişkin, "Cumhuriyetimizin 100.yılında, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) Dönem Başkanlığı'nı devralıyoruz. Geniş Karadeniz havzasında bugün daha da önemli hale gelen barış, istikrar ve refaha katkı sağlayacak aktif bir Dönem Başkanlığı için hazırız" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, bugün yapılan açıklama ile Türkiye'nin altı aylığına KEİ Dönem Başkanlığı'nı devraldığını duyurdu. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) Dönem Başkanlığını 1 Temmuz 2023 itibarıyla altı aylığına devralmış bulunmaktadır.

1992 yılında İstanbul'da ülkemizin güçlü girişimleriyle kurulan ve Daimi Uluslararası Sekretaryası da İstanbul'da bulunan KEİ, geniş Karadeniz havzasındaki 13 üye ülke için en kapsamlı bölgesel işbirliği platformudur. KEİ'nin, Karadeniz bölgesinde barış, istikrar ve refahı sağlamak ile dostane ve iyi komşuluk ilişkilerini teşvik etmekten oluşan kuruluş hedefleri bugün bölgemizdeki sınamalar karşısında her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır.

KEİ Dönem Başkanlığında ülkemizin önceliği, KEİ'nin kurucu ilke ve hedefleri çerçevesindeki işbirliğine tekrar ivme kazandırılması için üye ülkelerle birlikte gerekli adımların atılması olacaktır."

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise, "Cumhuriyetimizin 100.yılında, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanlığını (KEİ) devralıyoruz. Geniş Karadeniz havzasında bugün daha da önemli hale gelen barış, istikrar ve refaha katkı sağlayacak aktif bir Dönem Başkanlığı için hazırız" ifadelerine yer verildi.