Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı İsrail'e Tepki Gösterdi

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı, İsrail İzcilik Federasyonunun saldırıları meşrulaştırmaya çalışan mesajına verdiği yanıtta, "Tüm varlığımızla Filistin'in zulüm gören insanlarının yanında zalim İsrail'in karşısındayız." ifadelerini kullandı.

Subaşı, İsrail İzcilik Federasyonunun uluslararası federasyonlara gönderdikleri "İsrail'in saldırıları"nı meşrulaştırmaya çalışan mesajına verdiği yanıtta gerçekleri gözler önüne serdi.

İsrail İzcilik Federasyonunda gerçeklerin çarpıtılması konusunda İsrail yönetimiyle aynı anlayışta olduklarını üzülerek gördüklerini vurgulayan Subaşı, cevap mesajında, "İsrail yıllar içinde Filistin topraklarını işgal ederken, Filistinlileri topraklarından sürerken, onları 'öperek' değil, kadın, çocuk, bebek demeden katlederek ilerlemiştir. Yüzbinlerce görüntü kaydı bu vahşeti doğrulamaktadır. Bizlere tarih öğretmeye çalışmayınız. Biz sabrederiz ama unutmayız." ifadelerini kullandı.

Savaşın kötü olduğunu ancak ahlaki kurallarının bulunduğunu aktaran Subaşı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu kuralları ortaya koyan Müslümanlardır. Üç, dört tane montaj görüntüyle suçlamak, Yahudileri birçok katliamdan kurtarmış Müslümanlara ancak hakarettir. ya da bebeklere yağdırılan bombaları örtme gayretidir.

Bütün mesajınız boyunca sadece 'Çocukların öldürülmemesi' konusunda sizinle aynı düşüncelere sahibiz. Kim çocuk öldürüyorsa karşısındayız. Ancak şu sıralarda elektriğini, suyunu ve haberleşmesini, insani yardım girişini kesip milyonlarca çocuğun üstüne kimin bombalar yağdırdığını bütün dünya acı ve tepkiyle izlemektedir."

"İsrail'in esir kurtarma gibi bir derdi yoktur"

Subaşı, esirlerin hayatta olduğunu, esirlere rağmen çocukların bombalanarak öldürüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yani İsrail'in esir kurtarma gibi bir derdi yoktur. Gazze'de de izciler vardır ve onlar da yaralılara yardıma koşarken ölmektedirler. Holokosttan bahsetmeniz de silahsız binlerce çocuğu bir köşeye sıkıştırıp soykırım yapan bir devlet için komik bir tarif olmaktadır. Günümüzde Holokost uygulayan Nazilik yapan tek devlet İsrail'dir. Bu apaçık ortadadır. Borudan yapılmış bombalara karşı İsrail'in nasıl bir orantısız şiddet uygulayıp katliam yaptığını siz de televizyonlardan izlemelisiniz. Gözle görünen güneşi üstüne battaniye atarak kapatamazsınız. İnsanlara İsrail'i mazlum, soykırıma uğrayan binlerce çocuğu zalim gibi gösterip acındıracağınıza bu katliamı ve çocuk ölümlerini nasıl durdururuz fikri üzerine yoğunlaşmanızı tavsiye ediyorum. Tüm varlığımızla Filistin'in zulüm gören insanlarının yanında zalim İsrail'in karşısındayız."