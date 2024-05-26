Türkiye İttifakı Partisi Mersin İl Başkanlığı Hizmete Girdi
Türkiye İttifakı Partisi Mersin İl Başkanlığı, törenle hizmete açıldı. Parti yetkilileri, yeni nesil siyasetçilerle birlikte Türkiye'nin geleceğini yönetecek kadroları aralarına katmaya devam ettiklerini belirtti.
Türkiye İttifakı Partisi Mersin İl Başkanlığı törenle hizmete girdi.
Sinan Oğan, merkez Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki açılış töreninde, partinin hızla örgütlendiğini söyledi.
Partinin, yeni nesil siyasetçilerle yol yürüdüğünü belirten Oğan, "Gelecek Türkiye'sini yönetecek kadroları bugünden aramıza katıyoruz. 2028'de sağı birleştiren ve sağın ortak adayı olacak çalışmayı başlatmış durumdayız." dedi.
Türkiye İttifakı Partisi İl Başkanı Orhan Oğuz Çetinkaya'nın da konuşma yaptığı törenin ardından açılış kurdelesi kesildi.