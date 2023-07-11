Türkiye, İsveç'in NATO Katılım Protokolünü Onaylama Kararını Avrupa'dan Tebriklerle Karşıladı

Türkiye, İsveç'in NATO katılım protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sevk etme kararını Avrupa genelinde liderler ve bakanlar tebrik mesajlarıyla karşıladı. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Vilnius'tan güzel haber.' ifadesini kullanırken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de 'Vilnius'ta tarihi bir adım. Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamayı taahhüt ettiği adımını memnuniyetle karşılıyorum.' değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, İsveç ve NATO'nun Vilnius'taki üçlü görüşmesinin ardından Türkiye'nin, İsveç'in NATO katılım protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sevk etme kararını Avrupa genelinde liderler ve bakanlar tebrik mesajlarıyla karşıladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vilnius'tan güzel haber." ifadesini kullanırken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Vilnius'ta tarihi bir adım. Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamayı taahhüt ettiği adımını memnuniyetle karşılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yaptığı açıklamada, "Bu, NATO için hepimizi daha güvenli kılacak tarihi bir adım. İsveç, sizi ittifakta görmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vilnius'tan iyi haber. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının önü nihayet açıldı." görüşünü paylaştı.

İsveç'in NATO'ya üyeliği için gösterdikleri ortak çabanın sonuç verdiğini belirten Baerbock, "32 ile hep birlikte daha güvendeyiz. Tebrikler İsveç." paylaşımında bulundu.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de Twitter paylaşımında "Mükemmel haber! Sırada: Daha güçlü bir İttifak ve daha güvenli bir Avrupa için Kosova, Ukrayna ve Bosna-Hersek NATO'ya!" ifadelerini kullandı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, kararın İskandinavya için de önemli olduğunu belirterek, "Stoltenberg, Erdoğan ve Kristersson arasında bu akşam yapılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. NATO'da birleşik bir İskandinavya ittifakı daha güçlü, bölgemizi daha güvenli yapacaktır." ifadelerine yer verdi.

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Twitter'dan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in paylaşımını alıntılayarak, "Vilnius'taki NATO Zirvesi öncesinde İsveç'in üyeliğiyle ilgili iyi haber. İsveç'i NATO üyesi olarak karşılamayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımında İsveç'in NATO'ya üyeliği için "Birlikte güçlü" mesajına yer veren Ollongren, İsveççe "NATO'ya hoş geldin İsveç." ifadesini kullandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinstö de açıklamasında, "Sık sık söylediğim gibi Finlandiya'nın NATO üyeliği, İsveç olmadan tamamlanmış sayılmaz. Tamamlanmasına bir adım kaldı. İsveç'le birlikte tüm ittifak daha da güvenli olacak." görüşünü paylaştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin kararını tarihi bir adım olarak niteleyerek, "Bu karar, İsveç halkı ve ortak güvenlik ve savunma politikamız için iyi bir haber. Güçlü bir NATO, Avrupa'yı daha da güvenli yapar." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylama niyetini memnuniyetle karşıladığını ve bunun bir an önce gerçekleşmesini umduğunu belirtti.

Colonna, İsveç'in NATO ittifakını güçlendireceğini ifade etti.

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson da katılım sürecinin en yakın zamanda başlayacağını vurguladığı açıklamasında, ülkesinin katılımıyla hem İsveç'in hem de NATO güvenliğinin daha da güçleneceğini kaydetti.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly de İsveç'in NATO'ya katılmasının herkesin yararına olacağını belirtti. Cleverly, "Katılımları hepimizi daha güvende kılar. Birleşik Krallık, Türkiye'nin bunu daha da yakınlaştıran adımlarını takdirle karşılıyor. İsveçli dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, NATO üyeliği konusunda anlaşmaya varmasının İsveç'i üyeliğe bir adım daha yaklaştırdığını ve Baltık Denizi'ni "NATO Gölü" haline getireceğini belirtti.

Tsahkna, İsveç'i yakında ittifakta görmekten ve müşterek güvenliği güçlendirmekten dolayı heyecanlı olduklarını vurguladı.