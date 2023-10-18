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Türkiye, İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edecek

Türkiye, Gazze'deki hastaneye yönelik saldırıda yaşamını yitirenler için 3 günlük ulusal yas ilan edecek. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin yaptığı açıklamada, 'Bugün Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 3 günlük milli yas ilan edilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin bütün unsurlarıyla birlikte bu konuyu hangi açıdan algıladığımızın görülmesi açısından önemlidir diye düşünüyorum' dedi. - ANKARA