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Türkiye, İsrail aleyhine soykırım davasına müdahil oluyor

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına Türkiye'nin müdahil olacağını duyurdu. Başvurunun ayrıntılı bir şekilde hazırlandığı belirtilirken, İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmaması için davanın önemli olduğu vurgulandı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurumuz, bugün Türkiye saatiyle 16.30'da Lahey Büyükelçimiz tarafından Divan'a sunulacaktır" dedi.

Sözcü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurumuz, bugün Türkiye saatiyle 16.30'da Lahey Büyükelçimiz tarafından Divan'a sunulacaktır. Son derece kapsamlı ve ayrıntılı şekilde hazırlanan başvurumuz, Divan Statüsü'nün 63'üncü maddesine dayanmaktadır. Dünyada hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki dava, İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmaması bakımından son derece önemlidir. Bu vesileyle, Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısının insani yardımlara açılmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararlarının bir an önce uygulanması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. BM Güvenlik Konseyi'ni üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz. Türkiye, Filistinlilerin haklı davasına destek vermeyi sürdürecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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