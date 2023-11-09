Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Atatürk'ü Anma Günü'nde Mesaj Yayımladı

Türkiye- Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "10 Kasım bizler için sadece bir anma günü değildir. Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkararak gelecek nesillere taşıma azim ve kararlılığımızı perçinleme günüdür" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 85. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı manevi mirasın bir milletin geleceğini aydınlattığını ifade ederek, Atatürk'ün evrensel bir değer olduğunun altını çizdi.

Başkan Acar, mesajında, "85 yıl önce aramızdan ayrılan, ancak bizlere bıraktığı manevi eserleriyle geleceğimize ışık tutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz. O'nun fikirlerine bugün her zamankinden daha çok sahip çıkmak ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin bütün dinamiklerini ayakta tutarak gelecek nesillerimize daha güçlü bir miras bırakmak elbette hepimizin ortak görevi. Bu anlamda hangi iş kolunda olursa olsun bütün vatandaşlarımızın en iyiyi başarabilmek için var gücüyle çalışması, sahip olduğumuz değerlerin ve vatanımızın kıymetini en iyi şekilde bilmesi bizlerin en önemli görevleri arasında yer alıyor. Günümüzde şartlar ne kadar zor olursa olsun, daha fazla yatırım, daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve ihracat hedefi ile ülke ekonomisine katkı sunmak, O'nun fikirleri ışığında milletimize bıraktığı manevi mirasına sahip çıkmak ve geleceğimizi temsil edecek gençlerimizin yüzyılın gerektirdiği şartlarda eğitimlerini sağlamak hepimiz için bir görev, bir misyon olmalıdır. 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin yıldönümü nedeniyle sonsuz saygı, özlem, şükran ve rahmetle anıyoruz. Ancak 10 Kasım bizler için sadece ebediyete intikal eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü değildir. Atatürk'ün, 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkararak, gelecek nesillere taşıma azim ve kararlılığımızı perçinleme günüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. - GAZİANTEP