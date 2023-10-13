Türkiye, insan kaynakları yönetimi alanında Kazakistan ile işbirliği yapıyor

Türkiye, insan kaynakları yönetimi alanında geliştirdiği uygulamaları, Türk devletleriyle paylaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İnsan kaynakları alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla Türkiye'ye davet edilen Kazakistan Cumhurbaşkanlığına bağlı Kamu Hizmetleri Ajansı Başkanı Darkhan Zhazykbayev ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Toplantı ve odak grup görüşmeleriyle Türkiye'nin insan kaynakları uygulamaları hakkında tecrübe ve bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.

Görüşmeler devam ederken Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay ile Kazakistanlı Zhazykbayev basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin geleceğini dizayn etmeye yönelik çağdaş, teknoloji odaklı, şeffaf ve liyakati önceleyen, fırsat eşitliği sunan araçlar geliştirdiklerini belirten Atay, bu konuda dünyanın çatı kuruluşları tarafından izlenen ve örnek olarak gösterilen bir düzeye ulaştıklarını söyledi.

İnsan kaynakları yönetimi Türk devletlerinin önemli bir başlığı

İnsan kaynakları yönetiminin önemli bir başlık olarak ele alınması üzerine bulundukları girişimin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) tarafından kabul edildiğini anımsatan Atay, insan kaynakları yönetiminin TDT kapsamındaki Türk devletlerinin de önemli bir başlığı haline geldiğini belirtti.

Daha önceki toplantılarda Türkiye'de 5 yılda geliştirilen ve "yetenek yönetimi" diye tanımladıkları dijital araçlarla sunulan hizmetlerinin TDT ülkeleriyle paylaşılması konusunda bir mutabakat zaptı imzalandığını hatırlatan Atay, bugünkü toplantının da bu mutabakat çerçevesinde gerçekleştirildiğini anlattı.

Çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan misafir heyete, e-İnsan'ı bütün fonksiyonlarıyla tanımaları ve kendi ülkelerinde nasıl tatbik edecekleri konusunda uzman kurumlarca sunumlar gerçekleştirildiğini aktaran Atay, uygulamanın faydalarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bildiğiniz üzere bizim ekonomimizde serbest piyasa ekonomisi hakim pek çok ulusal ve uluslararası şirketimiz var. Büyük ihracat kapasitesine ulaşmış, istihdam oranında her geçen gün rakamlarımız büyüyen, üreten bir ülke halindeyiz. Dolayısıyla biz bu deneyimi Türk devletleriyle paylaşmak istiyoruz. Tabii ki yapılan tüm bu işlerin hepsinin merkezinde insan var. Eğer biz, Türk devletleriyle sahip olduğumuz, geldiğimiz bu noktadaki deneyimimizi paylaşabilirsek, bunu bir somut ürün olarak kendilerine sunabilirsek onlar da bu araçları kullandıklarında öncelikle yeni yetişen nesillerine daha çok dokunabilecekler, daha çok faydalı olabilecekler."

"İnsan kaynağının verimli ve homojen bir dağılımını sağlamak istiyoruz"

Geliştirdikleri e-İnsan araçlarını Türk devletleriyle paylaşarak 2040 yılına kadar insan kaynağı bağlamında birbirine yakın performans sergileyen ülkeler olmayı umduklarını dile getiren Atay, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz bu araçları Türk devletlerine sunmak suretiyle orada gerek yeni yetişen nesillerin gerekse mevcut kamu personelinin ve çalışan kesimlerin ihtiyaçlarına fırsat eşitliği çerçevesinde şeffaf ve liyakat esaslı cevap verebilecek bu araçları kullandırmak suretiyle buralardaki insan kaynağının verimli ve homojen bir dağılımını sağlamak istiyoruz. Yani Türk coğrafyasında her bir devlet kendi cazibe alanını oluştursun ve oradaki yetenekler kendi ülkelerinde kariyerlerini gerçekleştirmeyi birinci hedef haline getirsinler. Başka ülkelere gitmeyi hedef olarak görmesinler ki ülkelerini gerek yer altı gerek yer üstü kaynaklarını etkin bir şekilde kullanan bir topluma dönüşsünler."

Kazakistan Kamu Hizmetleri Ajansı Başkanı Zhazykbayev de ziyaretleri kapsamında Türkiye heyetiyle tecrübe paylaşımında bulunduklarını ve ülkelerinde insan kaynakları yönetimi alanında gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı.