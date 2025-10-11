Türkiye ile Suriye Güvenlik Toplantısı 12 Ekim'de Ankara'da
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Suriye arasında güvenlik iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantının 12 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da düzenleneceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı, 12 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da düzenlenecektir.
Toplantıya, Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ile Suriyeli muhatapları katılacaktır" denildi. - ANKARA
