Haberler

Türkiye ile Suriye Güvenlik Toplantısı 12 Ekim'de Ankara'da

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Suriye arasında güvenlik iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantının 12 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da düzenleneceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı bir toplantının, 12 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da düzenleneceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı, 12 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da düzenlenecektir.

Toplantıya, Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ile Suriyeli muhatapları katılacaktır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Erdoğan'dan hemşehrilerini coşturan sözler: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz

Bu sözlerle hemşehrilerini coşturdu: Önce ben gideceğim sonra siz
Defne samyeli hakkında şok karar! Site yönetimi mahkemeye başvurdu

Defne Samyeli'ne icra şoku! İşte herkesi şaşırtan borç detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Wilma Elles çocuklarıyla Fransa'da korku dolu anlar yaşadı

Ünlü oyuncu çocuklarıyla birlikte kaldıkları otelde ölümden döndü
Defne samyeli hakkında şok karar! Site yönetimi mahkemeye başvurdu

Defne Samyeli'ne icra şoku! İşte herkesi şaşırtan borç detayı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.