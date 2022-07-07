Türkiye ile Malezya arasında 'medya ve iletişim' alanında iş birliği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Malezya Dışişleri Bakanı Dato Sri Saifuddin Abdullah, iki ülke arasında medya ve iletişim alanında iş birliğini güçlendirecek mutabakat zaptını imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'un ziyareti kapsamında, Türkiye ile Malezya arasında çeşitli iş birliği anlaşmalarının yanı sıra "Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" da imzalandı.

Türkiye adına Altun'un, Malezya adına ise Bakan Abdullah'ın imza koyduğu mutabakat zaptı ile iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin artırılması, medya ve iletişim alanlarında ilişkilerin güçlendirilerek daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.

Buna göre iki ülke, mutabakat zaptı hükümlerine ve kendi ülkelerinde yürürlükte olan yasalar ile mevzuata ve ulusal politikalara tabi olarak, karşılıklılık esası ve karşılıklı yarar temelinde medya, iletişim ve yayıncılık alanlarındaki iş birliğini güçlendirmek, teşvik etmek ve geliştirmek için çaba gösterecek.

Bu kapsamda, iletişim, yayıncılık (radyo, televizyon ve dijital içerik), yapımcılık ile film alanında teknik iş birliği teşvik edilecek ve geliştirilecek.

"3 yıl süreyle yürürlükte olacak"

Mutabakat ile medya ve iletişim alanında, iki ülke arasında bilgi ve deneyim alışverişi, en iyi uygulamaların ve deneyimlerin paylaşılması, karşılıklı yarar ve çıkar sağlayan girişim ve projeler üzerinde iş birliği sağlanacak.

Bunun yanı sıra toplantılar, seminerler, çalıştaylar, eğitimler ve konferanslar düzenlenecek, medya, iletişim ve yayıncılık alanlarında yetkililer ve uzmanlar arasında karşılıklı ziyaretler teşvik edilecek.

Mutabakat zaptı, bugünden itibaren yürürlüğe girecek ve 3 yıl süreyle yürürlükte kalacak.