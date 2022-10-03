Türkiye ile Libya medya ve iletişim alanında daha güçlü işbirliğine gidecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Libya İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Walid Ammar Muhammad Al-Lafi tarafından imzalanan mutabakat zaptı ile iki ülke arasında medya ve iletişim alanında iş birliği güçlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Libya İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Walid Ammar Muhammad Al-Lafi tarafından imzalanan mutabakat zaptı ile iki ülke arasında medya ve iletişim alanında iş birliği güçlendirilecek. Ortak Medya Platformu kurulması için çalışma yapacak olan iki ülke, yalan haber ve dezenformasyona karşı mücadelede müşterek hareket edecek.

Türkiye ile Libya mevcut dostane ilişkilerinin yanı sıra bu ilişkilerin tesisinde önemli rol oynayan medya ve iletişim alanında da daha güçlü işbirliğine gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bugün Libya'ya gerçekleştirilen resmi ziyaret çerçevesinde Türkiye ile Libya arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı. Türkiye adına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Libya Milli Birlik Hükümeti adına da İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Walid Ammar Muhammad Al-Lafi'nin imza koyduğu mutabakat zaptı ile iki ülke arasında medya ve iletişim alanında iş birliğinin geliştirilerek güçlendirilmesi hedefleniyor. Buna göre iki ülke medya, iletişim ve yayıncılık alanlarındaki iş birliğini güçlendirmek, teşvik etmek ve geliştirmek için çaba gösterecek. Medya ve iletişim alanında iki ülke arasında yapılacak eğitim ve değişim programlarının yanı sıra resmi haber ajansları arasında iş birliği teşvik edilerek görsel, işitsel ve elektronik içeriğin karşılıklı değişiminin gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Yalan haber ve dezenformasyona karşı ortak mücadele

Öte yandan Ortak Medya Platformu kurulması ve Ortak Çalışma Komisyonu toplantılarının başlatılması için gerekli çabayı göstereceklerini taahhüt eden iki ülke, mutabakat zaptı ile yalan haber ve dezenformasyona karşı ortak mücadelenin tesis edilmesi yolunda önemli bir irade ortaya koyuyor. - ANKARA