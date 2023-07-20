Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyareti sırasında iki anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Lefkoşa'daki baş başa görüşmesi sonrasında iki lider, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına Konsolosluk Hizmeti Sunulması Hakkında Anlaşma ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi Tesisi Sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nce Verilecek Desteğe İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

- Türkiye ile KKTC arasında iki anlaşma imzalandı

LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyareti sırasında iki anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa temasları sırasında KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Lefkoşa'daki baş başa görüşmesi sonrasında iki lider, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına Konsolosluk Hizmeti Sunulması Hakkında Anlaşma ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi Tesisi Sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nce Verilecek Desteğe İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.