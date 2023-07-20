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Türkiye ile KKTC Arasında 2 Anlaşma İmzalandı

Politika Haberleri

Baş başa görüşmesi sonrasında iki lider, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına Konsolosluk Hizmeti Sunulması Hakkında Anlaşma ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi Tesisi Sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nce Verilecek Desteğe İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

TÜRKİYE İLE KKTC ARASINDA 2 ANLAŞMA İMZALANDI

Baş başa görüşmesi sonrasında iki lider, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına Konsolosluk Hizmeti Sunulması Hakkında Anlaşma ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi Tesisi Sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nce Verilecek Desteğe İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs Politika Haberler

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