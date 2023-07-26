Türkiye ile Kenya arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması İmzalandı

IDEF 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Türkiye ile Kenya arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Türkiye ile Kenya arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalandı. IDEF 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda imzalanan anlaşma, Türkiye ve Kenya arasında işbirliğinin kurumsallaştırılarak iki ülke arasında savunma sanayii alanında gerçekleştirilecek karşılıklı işbirliği faaliyetlerini içeriyor. Anlaşma, tarafların güvenlik kuruluşlarının ihtiyacı olan her tür savunma sanayii ürün ve hizmetinin doğrudan tedariki, geliştirilmesi, üretilmesi, üçüncü taraflara satılması, envanterde bulunan sistem ve platformların bakım, idame, modernizasyonları, teknoloji transferi, eğitim, bilgi ve belge alışverişlerini de içeriyor. Anlaşma çerçevesinde yılda bir gerçekleştirilecek "Savunma Sanayii İşbirliği Toplantıları" ile belirlenen işbirliği konularının takibi yapılarak, resmi ve teknik heyet ziyaretleri icra edilecek. - İSTANBUL