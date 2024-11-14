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Türkiye ile Katar arasında 8 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 8 anlaşma imzalandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani huzurunda iki ülke arasında farklı alanlarda önemli işbirliklerini içeren 8 anlaşma ve 1 Ortak Bildiri imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani huzurunda iki ülke arasında farklı alanlarda önemli işbirliklerini içeren 8 anlaşma ve 1 Ortak Bildiri imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri baş başa görüşmenin ardından "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı"na başkanlık etti.

Toplantı sonrası iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imza törenine gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve el Sani huzurunda önemli işbirliklerini kapsayan 8 anlaşma anlaşma imzalandı. Anlaşmalar şu şekilde;

" - Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında İnsani Yardım Alanında İşbirliği Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Belgeler ve Arşivler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında (2025-2026) Yıllarına Ait Uygulama Programı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Ticaretin Kolaylaştırılmasına İlişkin Niyet Beyanı

Savunma Bakanlıkları Arasında Teknik İşbirliği Anlaşması

Savunma Bakanlıkları Arasında Askeri İşbirliği Anlaşması."

Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı" bildirisini imzaladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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