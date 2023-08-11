Türkiye ile İngiltere arasında insan kaçakçılığıyla ilgili anlaşma imzalandı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Türkiye ile İngiltere arasında yapılan insan kaçakçılığıyla ilgili anlaşmayı eleştirdi. Anlaşma kapsamında İngiltere, Türkiye'ye destek vererek insan kaçakçılığıyla mücadele edecek ve sınır güvenliği konusunda eğitim verecektir.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Türkiye ile İngiltere arasında "insan kaçakçılığı" ile ilgili anlaşma imzalandığı yönündeki açıklamalara ilişkin; "İngiltere, Türkiye ile insan kaçakçılarının çok yoğun kullandığı Doğu Akdeniz hattı üzerine anlaşmaya vardı. Bulgaristan ile sınırımızda Emniyet Teşkilatımız tarafından 'Centre of Excellence' yani bir 'uzmanlık merkezi' kurulacak. Bu merkezde İngiliz istihbarat elemanları ile sınır güvenliği uzmanları süre belirtilmeden görev yapacak ve Türk emniyetine, hem sınır güvenliği konusunda eğitim verecek hem de ortaklaşa istihbarı bilgiler paylaşılacak. Türk Emniyet Teşkilatı, İngiliz Emniyetinden ne tür eğitim alabilir? Bu çok aşağılayıcı değil mi?" değerlendirmesini yaptı.

İngiliz basını, Türkiye ile İngiltere arasında bir anlaşma yapıldığını duyurmuştu. Haberlere göre, "insan kaçakçılığı yapan şebekeleri engelleme ve çökertme" odaklı, eşgüdümlü faaliyetlerin yürütüleceği ifade edilmişti. Anlaşmayla birlikte Türkiye'de polis teşkilatı içerisinde İngiltere tarafından da desteklenen kaçak göçle mücadele hedefli 'mükemmeliyet merkezi' diye tanımlanan bir birim oluşturulduğu belirtilmişti.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, konu ile ilgili sosyal medya hesabında konu ile ilgili açıklama yaptı. Aksoy'un değerlendirmeleri şöyle:

"İngiltere ile Türkiye arasında yapılan anlaşmanın İngiliz basınından edinebildiğim bilgileri sizinle paylaşıyorum.

İngiltere, Türkiye ile insan kaçakçılarının çok yoğun kullandığı Doğu Akdeniz hattı üzerine anlaşmaya vardı. Bulgaristan ile sınırımızda Emniyet Teşkilatımız tarafından 'Centre of Excellence' yani bir 'uzmanlık merkezi' kurulacak. Bu merkezde İngiliz istihbarat elemanları ile sınır güvenliği uzmanları süre belirtilmeden görev yapacak ve Türk emniyetine, hem sınır güvenliği konusunda eğitim verecek hem de ortaklaşa istihbarı bilgiler paylaşılacak. İzlediğim ve okuduğum birçok haberde, Türkiye'ye ne kadar ücret ödeneceği ısrarla ifade edilmiyor. Ancak kıyı emniyeti için İngiltere, Fransa'ya şu ana kadar 100,000,000 Euro, Ruanda'ya 140,000,000 Euro; biz ise geçen sene 3,000,000 Euro ödendiğini birçok röportajda okudum.

Anlaşmanın başka bir amacı ise; Türkiye üzerinden Çin'de üretilen botlar, can yelekleri ve diğer deniz malzemelerinin Doğu Avrupa'ya gönderilmesi. İngilizlerin tespitlerine göre, karasularına giren botlar, Türk şirketler üzerinden Avrupa'ya girmiş durumda. İddiaya göre Türkiye'den çok sayıda şirket, Çin'den botları parçalı olarak ithal edip, kısmi montaj yaptıktan sonra tekrar paketleyip başka ülkelere ihracat yapıyormuş.

Bu anlaşmayla Çin'deki üretimi durdurmayı hedefliyorlar!!! Türkiye'deki botların yerli üretim olduğunu da İngiltere tespit etmiş. İngilizlere göre insan kaçakçılarının en önemli rotası Türkiye. Bu rotada kişi başı 5,000 Euro para alınıyormuş. Türkiye üzerinden sırasıyla Afgan, Türk, İran ve Irak kimlikli insanlar, insan kaçakçılarına para vererek İngiltere'ye yasa dışı giriş yapmaya çalışıyormuş. Nisan 2023'ten itibaren bin 400 Türk vatandaşı İngiltere'ye kaçak girmeye çalışmış. Sonbaharda Londra'da İngiltere ve Türkiye arasında 'Göç Diyalog' toplantısı düzenlenecekmiş."

Aksoy, ayrıca yazılı olarak yaptığı açıklamasında ise şu soruları yöneltti:

"Türk Emniyet Teşkilatı İngiliz Emniyetinden ne tür eğitim alabilir? Bu çok aşağılayıcı değil mi? İngilizlerin özellikle Bulgaristan sınırına yakın bu merkezi kurmak istemesi ileride AKP'nin ısrarla yapmak istediği Kanal İstanbul ile bir ilişkisi var mı? İleride, tıpkı 1875 yılında Mısır'ın borç nedeniyle Süveyş Kanalındaki yüzde 44 hisselerini o dönemde 472 milyon Euro'ya İngilizlere sattığı gibi, benzeri bir satışın alt yapısı mı oluşuyor?"