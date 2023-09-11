Türkiye ile Gürcistan arasında siyasi istişareler İstanbul'da gerçekleştirilecek

Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Gürcistan Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Lasha Darsalia'nın başkanlığındaki heyetler arasında 12 Eylül tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki siyasi istişareler, iki ülkenin dışişleri bakan yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 12 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Gürcistan Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Lasha Darsalia'nın başkanlığındaki heyetler arasında 12 Eylül tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. - ANKARA