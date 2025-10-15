Türkiye ile Güney Afrika arasında 4 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasında ticaret, eğitim ve spor alanlarında 4 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yapılan anlaşmalarla iki ülke arasındaki iş birliği temelinin sağlamlaştırıldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile, Türkiye Cumhuriyeti-Güney Afrika Cumhuriyeti Arasındaki İkili Ulusal Komisyon (İUK) Mekanizması Toplantısı çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Baş başa gerçekleştirilen görüşme ve Türkiye Cumhuriyeti-Güney Afrika Cumhuriyeti Arasındaki İkili Ulusal Komisyon (İUK) Mekanizması Toplantısı'nın ardından yapılan anlaşmaların ve mutabakat muhtıralarının imza töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından ikili ortak basın açıklaması yaptı.

"Komisyon'un seviyesini cumhurbaşkanı düzeyine yükseltmek için gerekli adımları atma kararı aldık"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, komisyonun Türkiye ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ikili ilişkilerinin her yönüyle ele alınmasına, işbirliği alanlarının çeşitlendirilmesine ve bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasına imkan sağlayan bir mekanizma olduğunu ifade ederek, "Bugünkü toplantı neticesinde ilişkilerimizin geldiği seviyeyi göz önünde bulundurarak Komisyon'un seviyesini cumhurbaşkanı düzeyine yükseltmek için gerekli adımları atma kararı aldık. Komisyonumuzu önümüzdeki dönemde düzenli aralıklarla gerçekleştirmek hususunda da mutabık kaldık" ifadelerine yer verdi.

Ticaret, eğitim ve spor alanlarında 4 anlaşmanın imzalanmasıyla iki ülke arasındaki işbirliği ahid temelinin sağlamlaştırıldığını dile getiren Yılmaz, gündemdeki diğer anlaşma ve mutabakat muhtıralarının da bir an evvel imzalanmasına önem verdiklerini kaydetti.

"Güney Afrika Cumhuriyeti ile ticaret hacmimiz ilk 9 ayda 1 buçuk milyar dolar düzeyindedir"

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin geçen yıl olduğu gibi bu yılda da Türkiye'nin Sahraaltı Afrika'daki bir numaralı ticaret ortağı olduğunu dile getiren Yılmaz, "Toplam ticaret hacmimiz 2024 yılında yaklaşık 2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiş olup, 2025 yılının ilk dokuz ayında ise 1 buçuk milyar dolar düzeyindedir. Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği 5 milyar dolar hedefimize inşallah önümüzdeki kısa vadede ulaşmayı hedefliyoruz. Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Türk yatırımcılarının da ülkede istihdam oluşturarak ülke ekonomisine katkı sunması bizleri gururlandırmaktadır. Biz de Güney Afrika'dan Türkiye'ye daha fazla yatırımcı bekliyoruz" dedi.

"Kazan-kazan temelinde ilişki ve temaslarımızın artarak güçleneceğine inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin G-20 dönem başkanlığını başarıyla sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Kasım ayında inşallah verimli bir zirve toplantısı Johannesburg'da düzenlenecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu kapsamda Güney Afrika'yı ziyareti planlanıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'yle kazan-kazan temelinde ilişki ve temaslarımızın artarak güçleneceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

İsrail'in soykırım, işgal ve istila politikasının artık bir son bulması gerektiğini belirten Yılmaz, "Türkiye, adil ve sürdürülebilir bir barışın inşası için tüm tarafların ortak irade göstermesi gerektiğine inanmaktadır. Güney Afrika Cumhuriyeti ve diğer ülkelerle birlikte İsrail'in yaptığı zulümlerin hesabını vermesi için de Uluslararası Adalet Divanı nezdinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Güney Afrika Cumhuriyeti'ne Uluslararası Adalet Divanı nezdindeki dava bağlamında her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mashatile ise komisyon çerçevesinde iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalanmasından dolayı memnun olduğunu ifade ederek, "Özellikle savunma alanında bazı teknik meseleler vardı. Umuyorum ki bunlar da önümüzdeki aylarda nihaileştirilecek. Umuyorum ki bunlar G-20 zirvesine kadar gerçekleştirilmiş olacak. Bu zirve de bu yıl kasım ayında gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da G-20 zirvesine katılacağını duyduğumuzdan dolayı çok memnunuz. Güney Afrika, Türkiye'de stratejik ortaklığımıza çok dair veriyor. Bu ortaklıkta bölgesel iş birliği açısından fırsatlar oluşturuyor. Yasadışı yerleşimler uluslararası hukukun dışına çıkıyor. İsrail, Filistin anlaşmazlığında baktığımız zaman burada yerleşimlerin artması da riskleri artırdı. Buradaki insani ihtiyaçları Filistin halkı için daha da kötü bir hale getirdi. ABD Başkanı Trump nezdinde olan bu ateşkes anlaşması da umuyoruz ki faydalı olacaktır ve girişimlerimizin de başarısını sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Güney Afrika Cumhuriyeti hükümetinin Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'ndaki katkılarından dolayı şükranlarını ileten Mashatile, adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasının uluslararası yasal çerçevelere uyum ve insan haklarına saygı yoluyla gerçekleşebileceğini söyledi. Türkiye ile Güney Afrika arasındaki işbirliğinin artırılmasını umduklarını kaydeden Mashatile, karşılıklı olarak ekonomik ve ticari bir ortaklık sağlayarak bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

İki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti-Güney Afrika Cumhuriyeti Arasındaki İkili Ulusal Komisyon (İUK) Mekanizması Toplantısı'nda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Güney Afrika Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakanlığı arasında Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Güney Afrika Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakanlığı Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Güney Afrika Cumhuriyeti Spor, Sanat ve Kültür Bakanlığı Arasında Spor Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ile Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı imzalandı. - ANKARA