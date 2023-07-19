Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında 13 Belge İmzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sırasında Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalandı. İmzalanan anlaşmaların tutarı 50.7 milyar dolar olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretleri kapsamında Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalandı ve kabul edildi.

Anlaşma çerçevesinde iki taraf, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın başkanlık edecekleri bir 'Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey' kurma konusunda mutabakata vardı. Söz konusu Ortak Mutabakat'la Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilişkiler stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan anlaşmalara ilişkin yapılan açıklamada, "Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50.7 milyar dolardır" denildi.