Türkiye Genelinde Kafes Operasyonu: 26 Kişi Gözaltına Alındı

Türkiye genelinde düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında İzmir, Manisa, Konya ve Kayseri illerinde yapılan baskınlarda 26 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda toplamda 307 şüpheli yakalandı.

Türkiye genelinde düzenlenen "Kafes Operasyonu" çerçevesinde, İzmir merkezli Manisa, Konya ve Kayseri illerinde de baskınlar yapıldı, 26 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes Operasyonu çerçevesinde 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 307 şüpheli şahıs yakalandı" ifadelerini kullanmıştı.

İzmir'de Aktaşlar suç örgütü çökertildi

Operasyon yapılan iller arasında İzmir'de bulunurken, İzmir merkezli Manisa, Konya ve Kayseri illerinde Aktaşlar ve diğer suç örgütlerine mensup kişilere yönelik baskınlar yapıldı. 72 ekip ve 142 personelin katılımıyla düzenlenen baskınlarda, 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilere yönelik yapılan aramalarda 8 adet tabanca, 11 adet pompalı tüfek, 32 adet kartuş, 377 adet fişek, 7 adet uyuşturucu hap, 1 adet balistik yelek, 5 adet tabanca şarjörü ve 9 adet tüfek şarjörü ele geçirildi.

Aynı gruplara yönelik geçtiğimiz günlerde de yapılan çalışmalarda ise 7 adet tabanca, 6 adet şarjör, 18 fişek bulunmuştu. Bahse konu suç örgütlerine yönelik yapılan iki operasyonda ise toplam 15 adet tabanca, 395 fişek, 11 adet tüfek, 1 adet balistik yelek, 11 adet tabanca şarjörü, 9 adet tüfek şarjörü ve 7 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - İZMİR