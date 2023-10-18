Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Gazze'deki saldırılara tepki gösterdi

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu, İsrail'in saldırıları sonucu binlerce insanın hayatını kaybettiği Gazze'de barışın bir an önce sağlanması çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Doç. Dr. Bilal Okudan barış çağrısı yaptı. İsrail'in çok sayıda insanı öldürdüğünü belirten Okudan, "İsrail'in masum insanlara karşı yaptığı saldırıların savaş hukuku ile bağdaşır bir tarafı olmadığı gibi, tüm dünyanın gözü önünde işlenen bu cinayetlere dur demek de bütün bir beşeriyetin sorumluğundadır" dedi.

Sivil ölümlerinin bir an önce son bulmasını istediklerini kaydeden Okudan, "Gençler olarak insan haklarını, özgürlük ve insani yardımları askıya alanları şiddetle kınıyor ve uygulanan çifte standarta karşı herkesi 'Barış için bir dakika' demeye davet ediyoruz. Üç maymunu oynayan uluslararası örgütlerin İsrail'in yaptığı soykırıma karşı tepki göstermemesi, sergiledikleri sorumsuz tavır tarihin kara sayfalarına geçti bile. Bir gün mutlaka utançla anılacaklar" ifadelerini kullandı.

Okudan, insanlığın İsrail'e tepki koymasını beklediklerini dile getirerek, "Filistin'de yaşanan insanlık suçuna aksülamel için herkesi eylemimize davet ediyorum. Siyasi partilerimizi, gençlik sivil toplum kuruluşlarını, taraftar gruplarını, üniversite kulüplerimizi İsrail'e karşı ortak tepki göstermeye davet ediyorum. Son olarak Nelson Mandela'nın ifade ettiği gibi, 'Filistinlilerin özgürlüğü olmadan özgürlüğümüzün eksik olduğunu çok iyi biliyoruz" dedi. - ANKARA