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Türkiye, Gazze'ye En Çok Yardım Yapan Ülke

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Gazze'ye insani yardımlarının 52 bin tonu aştığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, " Türkiye, Gazze'ye en çok yardım yapan ülke. Türkiye'nin Gazze'ye insani yardımları 52 bin tonu aştı" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Türkiye, Gazze'ye en çok yardım yapan ülke. Gazze'ye ulaşan insani yardımın yüzde 30'unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda. Bugün bin 908 ton insani yardım taşıyan gemimiz Mersin Limanı'ndan ayrıldı. 5 bin 66 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır'ın El Ariş Limanı'na yanaştı. Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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