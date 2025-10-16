Haberler

Türkiye, Gazze'deki Çok Uluslu Görev Gücünde Yer Almaya Hazır

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin Gazze'de kurulacak çok uluslu görev gücünde yer almaya hazır olduğunu açıkladı. Toplantıda Türkiye'nin NATO'ya katkıları, ateşkesin önemi ve insani yardımlar vurgulandı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Gazze'de kurulacak çok uluslu görev gücünde yer almaya hazır olduğunu vurguladıklarını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın Brüksel şehrindeki NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Güler, toplantı marjında önemli oturumlara katıldıklarını belirterek, "Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantılarında da yer aldık. NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu, Ukrayna'ya sağlanabilecek destek ve diğer güvenlik konularının ele alındığı toplantılar kapsamında; NATO'ya kuvvet katkısı sağlayan ülkeler arasında ilk 5'te yer alan bir ülke olarak, NATO harekat ve misyonları başta olmak üzere ittifakın savunma ve caydırıcılığına sağladığımız katkıları, TSK'nın modern silah ve sistemler ile donatılması ve yüzde 5 savunma taahhüdü hedefine ulaşmadaki kararlılığımızı, Gazze'de sağlanan ateşkesten duyduğumuz memnuniyeti ve bu ateşkesin iki devletli adil bir çözümün başlangıcı olmasını, ateşkesin tam olarak uygulanmasını ve kesintisiz insani yardımların önemini, Türkiye'nin insani yardımlarını sürdüreceğini ve TSK'nın Gazze'de kurulacak çok uluslu görev gücünde yer almaya da hazır olduğunu, Ukrayna'ya ikili düzeyde ve NATO kapsamında sağladığımız katkıları, ateşkes ve barışı hedefleyen diplomatik çabalara desteğimizi, Avrupa Güvenlik Eylem Programı (SAFE) dahil Avrupa Birliği liderliğindeki savunma girişimlerine ülkemizin tam katılım sağlamasının önemini vurguladık. 70 yılı aşkın süredir NATO müttefiki bir ülke olarak katıldığımız bu toplantılarda hem ittifak gündemindeki konularda hem de bölgesel konulardan Avrupa Güvenliğine uzanan geniş bir yelpazede milli tutum ve değerlendirmelerimizi muhataplarımıza ilettik" dedi.

İKİLİ İLİŞKİLER

Toplantı kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmelere değinen Güler, "Toplantılar vesilesiyle NATO Genel Sekreteri ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile ikili, Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanları ile üçlü görüşmeler gerçekleştirerek ikili ve çok taraflı ilişkiler ile iş birliğini geliştirme imkanlarını ele aldık. Ayrıca, müttefik ülke bakanları ile 'Ateş Mükemmeliyet Merkezi Niyet Mektubu' ve 'Dağıtık Sentetik Eğitim Yüksek Görünürlüklü Proje Mutabakat Muhtırası'nı imzaladık, NATO Karargahında görev yapan Daimi Temsilciliğimiz ile Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığımızı da ziyaret ettik" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
