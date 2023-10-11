Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu İsrail'in Gazze'ye saldırısını kınadı

Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ve 33 AKP milletvekili İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını kınayarak basın açıklaması yaptı. Turan, Filistin'deki zulmün dayanılmaz hale geldiğini belirterek Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı.

Türkiye- Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, 33 AKP'li milletvekili ile TBMM'de yaptığı açıklamada, "İsrail ve destekçileri günün sonunda Filistin'i haritadan silmek istiyorlar. Savaşın da bir ahlakı vardır ama ne yazık ki bunlarda ahlak da yok. Milyonlarca insan var orada. Gece gündüz demeden bombalarla, roketlerle, kimyasal silahlarla, kullanılması yasak olan misket bombalarıyla ve fosfor bombalarıyla kadın çocuk demeden öldürülüyorlar" dedi.

Türkiye- Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ve 33 AKP milletvekili İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısıyla ilgili TBMM'de basın açıklaması yaptı. Turan, "Dünya Filistin'e sırtını dönse de biz dönmeyeceğiz" diyerek, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu söyledi. Turan; "Filistin'de yıllardır süren zulüm Filistinliler için artık dayanılmaz hale gelmiştir. Mazlum ve mağdur Filistinlileri öteleyen ifadeler yalan haberler hepimizi yaralıyor" diye konuştu.

Batı medyasının Filistin'in başka bir ülkenin topraklarına girmiş gibi bir algı operasyonu yaptığını belirten Turan şunları kaydetti:

"Bu sadece katliamın üstünü örtmek demektir. Gerçeklerin üstünü ne kadar örterseniz örtün Filistin Filistinlilerindir. İsrail sorunu bugün ortaya çıkmadı. İslam dünyası Osmanlı'dan sonra emperyalistlerin cirit attığı, topraklarını sömürdüğü bir coğrafya oldu. Hayatını kaybeden Filistinli sayısı bini aştı. İsrail 320 çocuğu ve 300 kadını şehid etti. Türkiye'nin Filistin politikasının temel dinamiği İsrail'in işgalci olduğudur. İsrail'in hesabı Hamas ile değil bunu hepimiz biliyoruz. Saldırı öncesi yaşananlar ile şimdi yaşananlar arasında fark yoktur. Onlar için açlıktan ölmek ile savaşarak ölmek arasında fark ve seçenek de yok.

İsrail ve destekçileri günün sonunda Filistin'i haritadan silmek istiyorlar. Savaşın da bir ahlakı vardır ama ne yazık ki bunlarda ahlak da yok. Milyonlarca insan var orada. Gece gündüz demeden bombalarla, roketlerle, kimyasal silahlarla, kullanılması yasak olan misket bombaları ileve fosfor bombalarıyla kadın çocuk demeden öldürülüyorlar.

Elektrik ve su kesintisine rağmen hayat kurtarmaya çalışıyorlar. Gazze'deki durum hayal edebileceğimizden çok daha vahimdir. Yaşananlar korkuncun da ötesinde. Soykırım ve yok ediliş var. İnternet çoğu bölgede kesildi, elektrik yok, suya erişim çok zor.

Filistin'de kalıcı barış sağlanmadan dünya barışını sağlamak mümkün değildir. Uluslarararası toplum İsrail'in eylemlerine 'dur' demek için güçlü bir tavır ortaya koymalıdır. TBMM Filistin Dostluk Grubu olarak İsrail'in acımasızlığı karşısında tepkisini dile getiren bütün siyasi partilerimize, sivil toplum örgütlerimize ve vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz."