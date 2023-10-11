Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı: İsrail ve destekçileri Filistin'i haritadan silmek istiyor

Türkiye- Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Turan: "İsrail hükümeti ve Savunma Bakanlığı'nın Gazze'ye yönelik aldığı kararlar tam bir insanlık trajedisidir"

"İsrail ve destekçileri günün sonunda Filistin'i haritadan silmek istiyorlar"

ANKARA - Türkiye- Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, "İsrail ve destekçileri günün sonunda Filistin'i haritadan silmek istiyorlar. Son olarak İsrail hükümeti ve Savunma Bakanlığı yetkililerinin Gazze'ye yönelik aldığı kararlar tam bir insanlık trajedisidir. Savaşın da bir ahlakı vardır ama ne yazık ki bunlarda ahlak yok" dedi.

Türkiye- Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, AK Parti milletvekilleri ile birlikte TBMM'de açıklama yaptı. Turan, 7 Ekim günü Filistin ve İsrail'de alevlenen çatışmaların, Ortadoğu'daki gerginliklerin nedeninin İsrail'in bugüne kadar uyguladığı baskı ve şiddet politikaları olduğunu belirterek, "Filistin'de yıllardır süregelen sistematik işgal, artarak devam eden zulüm, ambargolar, siyasi, ekonomik ve toplumsal izolasyonlar Filistinliler için artık dayanılmaz hale gelmiştir. Dünya barışının önündeki en büyük engellerden birisi olan Ortadoğu meselesinin temelinde şüphesiz kadim Filistin topraklarında Filistinlilerin parya muamelesi görmesidir. Ortadoğu ve Filistin hakkında kamuoyuna değerlendirmelerde bulunanların sorunun tarihi arka planını iyi bilmesi ve doğru ve hakkaniyetli bir dil kullanması gerekmektedir. Yaşanan çatışmalarda sanki Filistin tarafı bir başka ülkenin topraklarına girmiş, orada terör estirmiş gibi algı operasyonu yapılıyor. Bu dil ve sahte argümanlarla üretilen yalan haberler ancak 'katliamların üstünü örtmek' demektir. Gerçeklerin üstünü ne kadar örtmeye çalışırsanız çalışın kadim Filistin toprakları Filistinlilerindir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in hesabının Hamas olmadığını vurgulayan Turan, "Hamas'ın saldırısından önce yaşananlar ile şimdi yaşananlar arasında hiçbir fark yoktur. Orada yıllardır ambargo var. Yıllardır Gazze bombardımana tabi tutuluyor. Gazzeli için çok seçenek yok. Zaten havadan, karadan ve denizden kuşatılmışlar. Çıkış kapıları kapatılmış, insani yardım koridoru bile yok. Onlar için açlıktan ölmekle İsrail kurşunuyla ölmek arasında veya savaşarak ölmek arasında ne fark var? Filistin, bugün bıçağın kemiğe dayandığı noktadadır. İsrail ve destekçileri günün sonunda Filistin'i haritadan silmek istiyorlar. Son olarak İsrail hükümeti ve Savunma Bakanlığı yetkililerinin Gazze'ye yönelik aldığı kararlar tam bir insanlık trajedisidir. Savaşın da bir ahlakı vardır ama ne yazık ki bunlarda ahlak yok" dedi.