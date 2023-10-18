Türkiye Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı: İsrail'in saldırıları soykırımdır

Türkiye Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, İsrail'in sivilleri, kadın ve çocukları hedef aldığını belirterek, bu saldırıları soykırım olarak nitelendirdi. Turan, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesini bombalayarak 500'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Türkiye Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, "İsrail uluslararası hukuka, savaş ahlakına göre korunması gereken sivilleri, kadın ve çocukları özellikle hedef almaktadır. Bu katliamdan öte soykırımdır" dedi.

Türkiye Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Turan, TBMM'de AK Parti milletvekilleriyle açıklama yaptı. Turan, 12. gününe giren İsrail saldırılarında dün gece büyük bir vahşet yaşandığını söyleyerek, "17 Ekim insanlığın, kara gecesidir. Çocuk kanı döken caniler için öfke günüdür. Namazda vurdular, yemekte vurdular, hastanede vurdular. Orayı boşaltın buraya geçin dediler gittikleri yolda vurdular, uyurken vurdular, top oynayan çocukları, evine su taşıyan yavruları vurdular, anneleri vurdular. İşgalci Siyonist rejim Gazze'de içinde masum sivillerin, yaralıların, hastaneye sığınan çocukların ve kadınların olduğu El-Ehli Baptist Hastanesini füzelerle, bombalarla vurdu. ve alınan bilgilere göre çoğu çocuk-kadın olmak üzere 500'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar ve mazlum Filistin halkına başsağlığı niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Turan şöyle konuştu:

"Askeri uzmanların belirttiğine göre, dün hastaneye atılan bomba, 15 metre genişliğinde ve 11 metre derinliğinde bir çukur oluşturabilen, 380 milimetrelik metali bile delebilen 336 metrelik bir alandaki her şeyi yok edebilen, 900 kg ağırlığındaki bir bombaymış. ABD menşeli MK-84 bombayı kim masumlara atar? Böylesine iğrenç bir vahşeti ancak; içinde insanlık kırıntısı kalmayan, gözü dönmüş, insan öldürmeyi ibadet sayan, sapkın hedefleri olan, kirli bir zihniyet yapar. İsrail uluslararası hukuka, savaş ahlakına göre korunması gereken sivilleri, kadın ve çocukları özellikle hedef almaktadır. Bu katliamdan öte soykırımdır. Eğer bu dünyada biraz insaf, biraz medeniyet, biraz vicdan varsa; Bu katliamın sorumluları bulunmalı ve yargılanmalıdır."

Ortadoğu'daki ateşkes için yapılması gerekenleri sıralayan Turan, "Siyonist zihniyetin zulümlerine 'dur' denilmeli, ateşkes sağlanmalıdır. Batılı toplumlardaki sağduyulu insanlar, sivil toplum örgütleri ayağa kalkmalıdır. Başta Gazze olmak üzere Filistin halkına acil insani yardımların ulaştırılması için, karadan ve denizden insani koridorlar açılmalı, tıbbi malzeme ve ekipmanların BM eliyle ivedilikle Gazze'ye girişi sağlanmalı, suyu, elektriği ve alt yapısı çökmüş olan Gazze'ye kuru gıda-un ve su ulaştırılmalı, dünyadaki tüm insani-aktivist sivil toplum kuruluşları Siyonist saldırılara karşı sesini yükseltmeli. Uluslararası Adalet Divanı, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Uluslararası Af Örgütü gibi Lahey'de, Cenevre'de, Brüksel'de, Londra'da, New York'ta ne kadar kuruluş ve kurum varsa Gazze'ye gitmelidir. 12 gündür atılan yasaklı misket bombalarını, fosfor bombalarını, uluslararası insani hukuk altında özel korumaya sahip hastane, okul gibi binaları hedef alanlar, BM savaş suçları komisyonu tarafından araştırılmalı, soruşturmalı savaş suçu işleyenler Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır" dedi. - ANKARA