Türkiye, Estonya, Litvanya ve Letonya Parlamentoları Arasında Görüşme Gerçekleştirildi

Estonya, Litvanya ve Letonya parlamentolarının Dışişleri Komisyonu başkanları, Türkiye'nin Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Dışişleri Komisyonu Başkanı ile bir araya geldi. Görüşmede, yanlış anlaşılmaların düzeltilmesi ve ilişkilerin iyileştirilmesi amaçlandı.

Estonya, Litvanya ve Letonya parlamentolarının Dışişleri Komisyonu başkanlarından oluşan heyet, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel ile bir araya geldi.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Litvanya Komisyon Başkanı Zygimantas Pavilionis, Letonya Komisyon Başkanı Rihards Kols, Estonya Komisyon Başkanı Marko Mihkelson ile üç ülkenin Ankara büyükelçilerinin de yer aldığı heyetle yaptığı görüşmede, şimdiye kadar yaşanmış belirli yanlış anlaşılmaları düzeltmek ve görüşmeleri daha olumlu bir noktada sürdürmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Bugüne kadar Türkiye ile Estonya, Litvanya ve Letonya arasında farklı düzeylerde çeşitli temaslar gerçekleştirildiğini belirten Akar, "Belirli muhalif söylemlerinize karşın biz de Milli Savunma Komisyonu olarak çözüm bekleyen hususlara ortaklaşa bir çözüm bulabilmek için bir araya gelmek istedik. Amacımız karşılıklı olarak kapasitelerimizi arttırmak ve ikili ilişkilerimizi iyileştirme hususunda gerekli desteği sağlamak." dedi.

Farklı ülkelerin parlamento üyeleri olarak birlikte çıkaracakları yol haritasının, hem bakanlık hem de diğer düzeylerde de takip edilebileceğini aktaran Akar, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak zaten dost ve kardeş ülke olarak gördüğümüz Baltık devletlerinin 1991 yılında edinmiş olduğu bağımsızlığı da memnuniyetle karşıladık. Aynı zamanda NATO üyeliklerini de memnuniyetle karşıladık. Çünkü NATO'nun genişlemesi, ulus savunmalarımız açısından her birimizin istifade edeceği bir gelişmedir. Bugün de çok olumlu bir gündemle bir araya geldik. Gerekli istişareleri yapacağız. Eminim ki şimdi kadar kaydettiğimiz pozitif ivme, bundan sonra yürüteceğimiz istişarelerle de devam edecek ve hem ülkelerimiz hem de NATO bu istişarelerden istifade edecektir."

"AB üyeliğinizi desteklemeye devam ediyoruz"

Litvanya Komisyon Başkanı Pavilionis de iki ülke arasında çok köklü dostluklar bulunduğunu ancak ülkeler arasındaki mevcut ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İsveç'in NATO üyeliğinin kendileri açısından çok önemli olduğunu ifade eden Pavilionis, "Bizim NATO üyeliğimiz için sizin desteğiniz yadsınamazdı. İsveç'in üyeliği konusundaki rolünüzden ötürü ülkenize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İsveç'in NATO üyeliği gerçekten bölgenin güvenliği açısından çok büyük önem arz ediyor. Çünkü İsveç'in sahip olduğu gerek hava gerekse sivil savunmasının imkan ve kabiliyetleri bölgenin selametine olacak." diye konuştu.

Türkiye'nin Kafkaslarda üstlendiği rolün de çok önemli olduğunun altını çizen Pavilionis, iki ülkenin birlikte çalışarak bölgeyi daha iyi hale getirebileceklerine inandığını belirtti.

Pavilionis, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini her zaman desteklediklerini dile getirerek, "Türkiye'nin AB üyeliğini ilk destekleyen ülkelerden bir tanesiydik. Bu tutumumuz hiç değişmedi. Desteklemeye de devam ediyoruz. Fakat bir o kadar memnun olmadığımız bir de Ukrayna konusu var. Bu bağlamda kıymetli Cumhurbaşkanınızın Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşması ve bu konudaki destekten ötürü teşekkürlerimizi sunmak isteriz." ifadelerini kullandı. Görüşme basına kapalı devam etti.

Heyet, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel ile de bir araya geldi.