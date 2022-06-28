Türkiye-Ermenistan normalleşme görüşmelerinin 4'üncüsü 1 Temmuz'da Viyana'da yapılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye-Ermenistan normalleşme görüşmelerinin 4'üncüsü 1 Temmuz'da Viyana'da yapılacak

AA - Behlül Çetinkaya - Politika
 - Güncelleme:
Türkiye-Ermenistan normalleşme görüşmelerinin 4'üncüsü 1 Temmuz'da Viyana'da yapılacak

Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme görüşmeleri kapsamında özel temsilciler arasındaki 4'üncü görüşme, 1 Temmuz'da Viyana'da gerçekleştirilecek.

Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme görüşmeleri kapsamında özel temsilciler arasındaki 4'üncü görüşme, 1 Temmuz'da Viyana'da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz'da Viyana'da yapılacak 4'üncü görüşmeye, Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan katılacak.

İlk görüşme Moskova'da, 2'nci ve 3'üncü görüşme Viyana'da yapılmıştı

İki ülke arasındaki normalleşme görüşmelerinin ilki, 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleşmişti. Bu görüşmede, Ermenistan ile Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşların yeniden başlamasına karar verilmiş ve şubatta karşılıklı uçuşlar başlamıştı.

Özel Temsilciler, ikinci görüşmeyi 24 Şubat'ta, üçüncü görüşmeyi 3 Mayıs'ta Viyana'da yapmıştı. Bu süreçte Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 11-13 Mart'ta Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılmıştı.

AA / Behlül Çetinkaya - Politika

Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title