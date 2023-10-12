Türkiye Dijital Diplomasinin Öncüsü

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü Murat Lütem, Türkiye'nin dijital diplomasinin öncülerinden olduğunu söyledi.

İstanbul Ticaret Üniversitesinde "Dijital Diplomasi: Eğilimler ve Özellikler" başlıklı konferans düzenlendi.

Konferansın açılışında konuşan Lütem, son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerin ve dijitalleşmenin endüstrileri, hükümetleri ve diğer kurumları yeniden şekillendirdiğini söyledi.

Lütem, Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve insani meselelerdeki önemli rolüne ilişkin anlatımların sosyal medya hesaplarını kullanarak etkili ve uygun şekilde yaygınlaştırıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yurt dışındaki sosyal medya kampanyalarımız, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile koordineli olarak, Türkçe veya yabancı dillerde düzenleniyor. Bu sayede Türkiye'nin oynadığı rolün önemini tüm dünyaya gösteriyoruz. Özellikle Batı'da bazı ülkeler dışişleri bakanlıklarını dijital çağa adapte ediyor. Türkiye de bu ülkelerden biri ve Dışişleri Bakanlığımız dijital diplomasinin öncülerinden."

Lütem, ortalama dikkat süresinin her geçen gün kısaldığı bir dünyada, bu tür içeriklerin özellikle sosyal medya aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşma imkanına sahip olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda zirveler, temaslar, milli gün mesajları, basın açıklamaları, toplantılar gibi çeşitli interaktif faaliyetler için oluşturulan görsel içeriklerin sosyal medya aracılığıyla dolaşıma sokulduğunu ifade eden Lütem, "Grafik tasarımcılar ve görsel yönetmenler gibi diplomasinin geleneksel olmayan aktörleri tarafından oluşturulan bu içerikler, diplomasinin yeni dünyasına katkıda bulunuyor. Ancak yeni dijital medya süreçlerini ve platformlarını kullanmak, Bakanlığımızın sürekli değişen dünyaya uyum sağlamaya devam ettiği yollardan sadece biri." dedi.

"Dijital Diplomasi: Eğilimler ve Özellikler" konferansı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Uğur Yasin Asal, açılış oturumunda konferans hakkında bilgi verdi.

Konferansta 4 ana oturumun ve 20 sunum olacağını belirten Asal, "Proje ortaklarımız olan üniversitelerden bizi online olarak takip edecek öğrenciler var. Bu programlar daha önce Romanya ve Estonya'da düzenlenmişti. Şu an biz ev sahipliği yapıyoruz. Bundan sonra proje faaliyetleri Slovenya ve İtalya'da devam edecek." diye konuştu.