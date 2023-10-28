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Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş girişimi: 4'ü FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.