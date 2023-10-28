Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş girişimi: 4'ü FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu, 7 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika