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Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş girişimi: 2'si FETÖ üyesi 8 kişi yakalandı

Politika Haberleri

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 8 kişi yakalandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtildi.

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 8 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Hudut Kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladığı ve şahıslardan 2'sinin FETÖ mensubu olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Politika

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