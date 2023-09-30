Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş girişimi: 2'si FETÖ üyesi 8 kişi yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 8 kişi yakalandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtildi.
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 8 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Hudut Kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladığı ve şahıslardan 2'sinin FETÖ mensubu olduğu kaydedildi.
Kaynak: AA / Politika