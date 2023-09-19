Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan teröristler yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 6 kişinin yakalandığını duyurdu.
Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Politika