Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan teröristler yakalandı

Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.