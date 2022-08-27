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Türkiye'den Pakistan'a insani yardım uçağı

Politika Haberleri

Türkiye'den Pakistan'a insani yardım uçağı

Türkiye, Pakistan'da meydana gelen sel felaketlerinden dolayı ülkeye, insani yardım taşıyan bir uçak gönderecek.

Türkiye, Pakistan'da meydana gelen sel felaketlerinden dolayı ülkeye, insani yardım taşıyan bir uçak gönderecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'da meydana gelen sel felaketlerinden dolayı üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet; dost ve kardeş Pakistan halkına ve Hükümetine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, sel felaketinden etkilenen Pakistanlı kardeşlerimizin yaralarının sarılmasını teminen yardım hazırlıklarına başlamış olup insani yardım taşıyan bir uçağımızın Pakistan'a gönderilmesi öngörülmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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