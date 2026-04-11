Haberler

Dışişleri Bakanlığı: "İşlediği suçlar nedeniyle yaşadığımız çağın Hitler'i olarak nitelenen Netanyahu'nun kim olduğu ve sicili bellidir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'yu savaş suçları işleyen biri olarak nitelendirdi ve Türkiye'nin barış görüşmelerini koruma kararlılığını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İşlediği suçlar nedeniyle yaşadığımız çağın Hitler'i olarak nitelenen Netanyahu'nun kim olduğu ve sicili bellidir" ifadeleri kullanılarak, " Türkiye, masum sivillerin yanında olmaya devam edecek ve Netanyahu'nun işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi için çaba harcamayı sürdürecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "İşlediği suçlar nedeniyle yaşadığımız çağın Hitler'i olarak nitelenen Netanyahu'nun kim olduğu ve sicili bellidir. Adı geçen hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan ötürü tutuklama kararı çıkarılmıştır. Netanyahu yönetimi altındaki İsrail, soykırım iddialarıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmaktadır. Netanyahu'nun şu anki hedefi, devam eden barış görüşmelerini baltalamak ve bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürmektir. Aksi takdirde ülkesinde yargılanacak ve muhtemelen hapis cezasına çarptırılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrailli yetkililer tarafından düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialarla hedef alınması, her platformda dile getirdiğimiz gerçeklerin oluşturduğu rahatsızlığın bir sonucudur. Türkiye, masum sivillerin yanında olmaya devam edecek ve Netanyahu'nun işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi için çaba harcamayı sürdürecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

